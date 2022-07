Calcio femminile, l’Italia impatta 1-1 con il Belgio e resta in corsa per i quarti agli Europei (Di giovedì 14 luglio 2022) Arriva un pareggio per l’Italia nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Calcio femminile. Al Manchester City Academy Stadium le azzurre di Milena Bertolini recuperano lo svantaggio iniziale grazie a un goal di Bergamaschi a metà secondo tempo, ma non riescono poi a trovare la rete della vittoria nei restanti minuti. In seguito a questa partita resta vivo il sogno quarti di finale, anche se ora non sarà più così semplice avanzare: per passare il turno servirà assolutamente vincere la prossima partita contro il Belgio (impegnato più tardi contro la Francia) e sperare sperare che l’Islanda non vinca contro la Francia. L’inizio di partita è tragico per le azzurre: da una rimessa lunghissima dalla sinistra la palla arriva in area, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Arriva un pareggio pernella seconda giornata della fase a gironi deglidi. Al Manchester City Academy Stadium le azzurre di Milena Bertolini recuperano lo svantaggio iniziale grazie a un goal di Bergamaschi a metà secondo tempo, ma non riescono poi a trovare la rete della vittoria neinti minuti. In seguito a questa partitavivo il sognodi finale, anche se ora non sarà più così semplice avanzare: per passare il turno servirà assolutamente vincere la prossima partita contro il(impegnato più tardi contro la Francia) e sperare sperare che l’Islanda non vinca contro la Francia. L’inizio di partita è tragico per le azzurre: da una rimessa lunghissima dalla sinistra la palla arriva in area, la ...

