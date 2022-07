Baby K e Mika on the dancefloor nel video ufficiale di Bolero (Di giovedì 14 luglio 2022) Non tutte le ciambelle escono col buco e questo purtroppo lo ha imparato quest’anno Baby K. Dopo una sfilza di tormentoni estivi che le hanno fatto conquistare dischi di platino a profusione, questa estate con Bolero non è riuscita a conquistare il pubblico. Il singolo è uscito da un mese e nonostante la presenza di Mika, una star internazionale fresca di conduzione di Eurovision Song Contest, ha debuttato nella classifica FIMI dei singoli più venduti solo questa settimana, alla posizione #85. Sopra di lei chiunque, pure Mille di Fedez della scorsa estate. Ed è un peccato perché Bolero è un bel singolo e meriterebbe più successo. Il video, realizzato on the dancefloor, è un chiaro richiamo agli anni Ottanta. Riuscirà grazie a questo a risalire un po’ in ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 luglio 2022) Non tutte le ciambelle escono col buco e questo purtroppo lo ha imparato quest’annoK. Dopo una sfilza di tormentoni estivi che le hanno fatto conquistare dischi di platino a profusione, questa estate connon è riuscita a conquistare il pubblico. Il singolo è uscito da un mese e nonostante la presenza di, una star internazionale fresca di conduzione di Eurovision Song Contest, ha debuttato nella classifica FIMI dei singoli più venduti solo questa settimana, alla posizione #85. Sopra di lei chiunque, pure Mille di Fedez della scorsa estate. Ed è un peccato perchéè un bel singolo e meriterebbe più successo. Il, realizzato on the, è un chiaro richiamo agli anni Ottanta. Riuscirà grazie a questo a risalire un po’ in ...

