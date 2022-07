Auto sbanda e travolge un gruppo di ciclisti | quattro morti

(Di giovedì 14 luglio 2022)e almeno sei feriti: questo il tragico bilancio del drammatico incidente avvenuto intorno alle ore 11 di oggi, giovedì 14 luglio, in via Pupilli all'altezza del passaggio a livello di Braccagni a Grosseto. Secondo una prima...

Secondo le prime ricostruzioni lo scontro è avvenuto frontalmente e, a quanto si ipotizza, la persona alla guida dell'è stata colta da un malore. L'incidente si è verificato intorno alle 11 all'...Un gruppo di ciclisti è stato travolto da un', o meglio da un furgone. L'autista del veicolo avrebbe avuto un malore perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un gruppo di ciclisti che in ...Dramma a Grosseto, in Toscana, intorno alle 11. Un SUV è sbandato e ha travolto un gruppo di ciclisti, nella zona di Braccagni, in via Pupilli. Stando a quanto si è appreso, il bilancio è pesante: 4… ...Tra le ipotesi è che l'uomo abbia avuto un malore perdendo il controllo del furgone che è finito contro il gruppo di ciclisti che stava trascorrendo una giornata sulle due ruote. Tassisti da battaglia ...