sportli26181512 : Ajax: trovato l'erede di Martinez: L'Ajax ha trovato il sostituto di Lisandro Martinez: secondo il De Telegraaf si… - sportli26181512 : Juve, sfuma Wijndal: accordo con l'Ajax: Secondo quanto riportato dalla stampa olandese fra AZ Alkmaar e Ajax è sta… - loca_acm : @iltheoratio1_ al chelsea non ha mai trovato un sistema ideale per le nostre caratteristiche, quello che invece pen… - Zoroback_023 : L’Ajax ha trovato un altro coglione da spennare vivo mi sa - zazoomblog : Lione accordo trovato con l'Ajax per Tagliafico - #Lione #accordo #trovato #l'Ajax -

... giàin precedenza, è stato messo in stand - by. Con il passare dei giorni aumenta la ... Le ambizioni dei bianconeri sono palesi e potrebbero combaciare con quelle dell'ex. La cessione ...Anche perché lo slovacco ha giàl'intesa con i francesi (contratto quinquennale da 7,5 ... visto che l'exspinge per andarsene e ha declinato l'offerta juventina per rinnovare il contratto ... Lione, accordo trovato con l'Ajax per Tagliafico L'Ajax pare abbia raggiunto l'accordo col Lione per la vendita di Nicolas Tagliafico, il terzino sinistro è in attesa ...