Uber e concorrenza fanno esplodere la rabbia dei tassisti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da Milano a Napoli, passando per Roma . Tutta Italia ieri è stata paralizzata dalla protesta dei tassisti, che sono scesi dalle loro auto per chiedere a gran voce " di nuovo " lo stralcio dell'... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Da Milano a Napoli, passando per Roma . Tutta Italia ieri è stata paralizzata dalla protesta dei, che sono scesi dalle loro auto per chiedere a gran voce " di nuovo " lo stralcio dell'...

