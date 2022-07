Primo Convegno annuale di difesa del Centro Studi Machiavelli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arriva il . Si terrà il 13 luglio a Roma presso la Camera dei Deputati, a partire dalle 14. Dopo l'introduzione del deputato della Lega Guglielmo Picchi e di Daniele Scalea, presidente del Centro Studi, si alterneranno esperti del settore, rappresentanti istituzionali ed esponenti delle Forze Armate. Tra i relatori dei panel, dunque, la sottosegretaria alla difesa Stefania Pucciarelli, il parlamentare Raffaele Volpi, i responsabili difesa dei partiti del Centrodestra Deidda (Fdi), Ferrari (Lega) Perego (Forza Italia). E ancora il presidente dell'Aiad Guido Crosetto e il direttore di “Analisi difesa” Gianandrea Gaiani. Un momento di riflessione, dunque, in una fase dove le politiche di difesa e il tema delle spese militari sono tornati centrali alla luce dell'invasione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Arriva il . Si terrà il 13 luglio a Roma presso la Camera dei Deputati, a partire dalle 14. Dopo l'introduzione del deputato della Lega Guglielmo Picchi e di Daniele Scalea, presidente del, si alterneranno esperti del settore, rappresentanti istituzionali ed esponenti delle Forze Armate. Tra i relatori dei panel, dunque, la sottosegretaria allaStefania Pucciarelli, il parlamentare Raffaele Volpi, i responsabilidei partiti deldestra Deidda (Fdi), Ferrari (Lega) Perego (Forza Italia). E ancora il presidente dell'Aiad Guido Crosetto e il direttore di “Analisi” Gianandrea Gaiani. Un momento di riflessione, dunque, in una fase dove le politiche die il tema delle spese militari sono tornati centrali alla luce dell'invasione ...

