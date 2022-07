Piano strategico nazionale per il settore pataticolo, soddisfatto L’Abbate (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA – “Nell’ambito del Dl Aiuti, il Governo Draghi ha assunto l’impegno a valutare l’adozione di un ‘Piano strategico nazionale per il settore pataticolo’ che permetta al comparto di rafforzarsi e potenziarsi, così da superare le difficoltà che attraversa da anni e vocandosi, in maniera maggiore, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale”. Lo rende noto il deputato Giuseppe L’Abbate, esponente di ‘Insieme per il Futuro’ e autore dell’ordine del giorno approvato alla Camera. “La coltivazione della patata è, dopo il pomodoro, la principale produzione orticola nazionale – prosegue – Ciò nonostante, annualmente, si assiste ad un decremento delle superfici dedicate che costringe gli operatori a ricorrere all’importazione di prodotto estero, anche extra europeo, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 13 luglio 2022) ROMA – “Nell’ambito del Dl Aiuti, il Governo Draghi ha assunto l’impegno a valutare l’adozione di un ‘per il’ che permetta al comparto di rafforzarsi e potenziarsi, così da superare le difficoltà che attraversa da anni e vocandosi, in maniera maggiore, alla sostenibilità ambientale, economica e sociale”. Lo rende noto il deputato Giuseppe, esponente di ‘Insieme per il Futuro’ e autore dell’ordine del giorno approvato alla Camera. “La coltivazione della patata è, dopo il pomodoro, la principale produzione orticola– prosegue – Ciò nonostante, annualmente, si assiste ad un decremento delle superfici dedicate che costringe gli operatori a ricorrere all’importazione di prodotto estero, anche extra europeo, ...

