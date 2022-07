Milan | le ultime dal nostro inviato dopo il 3-0 al Lemine Almenno | PM

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Questo pomeriggio ilha affrontato in amichevole i dilettanti del. La partita è terminata 3-0 in favore dei rossoneri, con le reti che portano le firme di Junior Messias, Ante Rebic e Matteo Gabbia.

Non è sul probabile arrivo di De Ketelaere ma sul rinnovo del contratto di Leao che si misureranno le ambizioni del Milan e della sua nuova/vecchia proprietà. Sul talento belga che piace a Maldini, ol ...Ci sarà dunque da trattare per raggiungere un'intesa che permetta di spazzare via gli ultimi rumors. Dall'Inghilterra si continua a parlare dell'interessamento da parte del Chelsea. Al Milan, che ...