Jonathan Bailey e Matt Bomer fidanzati per una nuova serie tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Jonathan Bailey e Matt Bomer saranno due fidanzati nella nuova serie Fellow Travelers. I due attori, entrambi apertamente omosessuali, saranno i protagonisti insieme ad Allison Williams della nuova serie prodotta da Showtime. Gli episodi saranno otto e saranno l'adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Mallon. Il libro in Italia è tutt'ora inedito, chi vuole leggerlo dovrà quindi farlo in lingua originale. Le riprese sono previste per fine luglio a Toronto.

