Hertha Berlino, Richter costretto a fermarsi: diagnosticato un tumore ai testicoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marco Richter costretto a fermarsi. Al 24enne dell’Hertha Berlino è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Nei giorni scorsi l’attaccante tedesco aveva preso parte regolarmente agli allenamenti e alla presentazione della nuova maglia per la stagione 2022/23, prima della triste notizia, riportata direttamente dal club sui propri profili social. Non sono noti altri dettagli o tempistiche per il recupero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Marco. Al 24enne dell’è statounai, e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Nei giorni scorsi l’attaccante tedesco aveva preso parte regolarmente agli allenamenti e alla presentazione della nuova maglia per la stagione 2022/23, prima della triste notizia, riportata direttamente dal club sui propri profili social. Non sono noti altri dettagli o tempistiche per il recupero. SportFace.

Pubblicità

elrossoner : RT @sportface2016: #HerthaBerlino, #Richter costretto a fermarsi: diagnosticato un tumore ai testicoli - sportface2016 : #HerthaBerlino, #Richter costretto a fermarsi: diagnosticato un tumore ai testicoli - DIRETTADCM : A Marco #Richter, ala destra classe ‘97 dell’Hertha Berlino, è stato diagnosticato un tumore ai testicoli emerso a… - Gio_Dusi : Marco Richter, 25 anni, esterno offensivo dell'Hertha Berlino, ex Augsburg nazionale U21 tedesco, dovrà osservare u… - Lorenzored17 : Javairô Dilrosun, dall'Hertha Berlino al Feyenoord per una cifra non nota L'ala olandese, ex primavera di Ajax e Ma… -