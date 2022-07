Ex Ilva, bimbo morì di cancro L'ira del papà: tutti assolti - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mauro Zaratta e il piccolo Lorenzo, morto di cancro a 5 anni nel 2014 TARANTO "Scusami amore, non sono stato in grado di proteggerti e darti giustizia". È l'amaro sfogo pubblicato su Facebook da Mauro ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mauro Zaratta e il piccolo Lorenzo, morto dia 5 anni nel 2014 TARANTO "Scusami amore, non sono stato in grado di proteggerti e darti giustizia". È l'amaro sfogo pubblicato su Facebook da Mauro ...

Pubblicità

sole24ore : ?? Ex #Ilva: bimbo morto di tumore, prosciolti 9 dirigenti azienda. Il gup del tribunale di Taranto ha assolto 9 ex… - GianfrancoGasb1 : RT @palmiottid: Ex Ilva: bimbo morto di tumore, prosciolti 9 dirigenti dell’azienda @sole24ore - ParfemR : Ex Ilva: bimbo morto di tumore, prosciolti 9 dirigenti dell’azienda - pollon_70 : RT @ILMONDO56028347: #Bimbomorto #tumore, nessuna responsabilità #exIlva Lo ha deciso il Gup del tribunale di #Taranto - pollon_70 : RT @palmiottid: Ex Ilva: bimbo morto di tumore, prosciolti 9 dirigenti dell’azienda @sole24ore -