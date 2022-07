“Ero gonfio a Sanremo?” | la confessione di Gianluca Grignani | E quel litigio nel 1995…

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’affetto perè ancora sconfinato, nonostante il cantante di Milano abbia più volte avuto comportamenti sopra le righe a causa delle dipendenze da alcol e droga. Lo dimostra il grande apprezzamento per il suo nuovo singolo, A Long Goodbye, cheproporrà nelle date di questo tour estivo che consentirà all’artista di riabbracciare il suo pubblico. Un ritorno al live che perè come una liberazione dopo gli ultimi due anni molto difficili a causa della pandemia, ma anche dopo tutte le problematiche con cui ha dovuto lottare. Questa serasarà al Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, con tantissimi fan che non vedono l’ora di tornare a godere dal vivo dei suoi più grandi successi. “L’altra sera a Iglesias sono stato più tra la gente che ...

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per il Messaggero grignani irama La cosa più punk che abbia mai fatto 'Sputare sulle dita della mano e poi passarle sulle corde della chitarra, davanti al ...' Hanno detto che: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce. Alla fine si è parlato solo di me: è come se il Festival lo avessi vinto io. Per me non esistono regole ... Gianluca Grignani e la lotta contro le dipendenze: «Per me sul palco non ci sono regole» Il rocker di Falco a metà si è raccontato a ruota libera e, naturalmente, fedele al suo stile, senza peli sulla lingua ...In un'intervista al quotidiano Il Messaggero il cantante Gianluca Grignani ha risposto alle domande su alcuni episodi recenti.