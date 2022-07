Cuneo fiscale, salario minimo, contratti: i temi del patto governo-sindacati (Di mercoledì 13 luglio 2022) Affrontare l’inflazione, l’aumento dei prezzi e del costo della vita, con un’agenda economica che tuteli famiglie, lavoratori e pensionati da una crisi che ne sta erodendo il potere d’acquisto: al centro dell’incontro tenutosi il 12 luglio tra il governo Draghi e Cgil, Cisl e Uil, sono stati questi i temi cardine. Le sigle hanno chiesto di agire subito con un nuovo taglio del Cuneo fiscale, con l’introduzione del salario minimo, con una rapida e ferma riforma del fisco. Agenda a cui l’esecutivo non può più sottrarsi, vista la gravità della situazione socio-economica attuale e futura, all’indomani dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, dell’impennata di prezzi e materie prime, e con i salari degli italiani che da troppo tempo sono fermi. Con un’inflazione che ha raggiunto picchi ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Affrontare l’inflazione, l’aumento dei prezzi e del costo della vita, con un’agenda economica che tuteli famiglie, lavoratori e pensionati da una crisi che ne sta erodendo il potere d’acquisto: al centro dell’incontro tenutosi il 12 luglio tra ilDraghi e Cgil, Cisl e Uil, sono stati questi icardine. Le sigle hanno chiesto di agire subito con un nuovo taglio del, con l’introduzione del, con una rapida e ferma riforma del fisco. Agenda a cui l’esecutivo non può più sottrarsi, vista la gravità della situazione socio-economica attuale e futura, all’indomani dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, dell’impennata di prezzi e materie prime, e con i salari degli italiani che da troppo tempo sono fermi. Con un’inflazione che ha raggiunto picchi ...

