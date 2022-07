Con criptovalute commissiona omicidio su darkweb | denunciato

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Approfittando dell'anonimato garantito dal, la parte oscura della Rete, aveva fatto un pagamento inperre all' amministratore di un sito specializzato in omicidi su ...

L'indagine eseguita dalla Polizia Postale di Venezia e di Treviso, con l'ausilio del Commissariato di Conegliano, ha consentito di ottenere riscontri sui movimenti di denaro e di criptovalute dal portafoglio. L'uomo aveva fatto un pagamento in criptovalute sul Darkweb per commissionare l'uccisione di un rivale in amore. La Polizia di Stato ha identificato e deferito all'Autorità Giudiziaria per minacce aggravate, attraverso complesse indagini connotate dall'elevato contenuto tecnico, un uomo.