Calciomercato | Bernardeschi parla del suo futuro | l’annuncio

Federico Bernardeschi dopo essersi separato dalla Juventus, è stato avvicinato a diverse squadre. Tra queste, quella più quotata per il suo ingaggio, sembrava essere il Toronto. L'attaccante della Nazionale ha voluto fare chiarezza sul suo futuro sul proprio profilo Instagram. Con una storia ha dichiarato di non essersi promesso a nessuna società. Il 33 sembrava ad un passo dal trasferimento in Canada, ma questo inaspettato annuncio potrebbe sconvolgere le carte in tavola. FOTO: Getty – Bernardeschi-Toronto-Serie A"Al momento non ho firmato ancora con nessun club. Quando lo farò, sarò io stesso a comunicarlo. Grazie". Son queste le parole usate da Bernardeschi per delineare il suo futuro. Il Toronto, squadra di MLS, era in procinto di accoglierlo a braccia aperte.

