Biden sbarca in Medio Oriente

Il viaggio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Medio Oriente, si preannuncia come uno dei tour più complicati dell'amministrazione democratica. Il capo della Casa Bianca arriva nella regione con l'idea di voler interrompere l'immagine del disimpegno americano, ma dovendo gestire un triplice livello di problemi: uno interno, uno regionale e uno internazionale.

Biden va in Israele. E Tel Aviv sogna una Nato mediorientale

Il presidente americano Joe Biden sbarca mercoledì a Tel Aviv per una visita in Israele e territori palestinesi. Ma l'attesa è più per il seguito al summit di Jeddah. Attesa per il volo diretto di Biden dallo stato ebraico ...

Biden invia nuove truppe Usa in Europa, anche in Italia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sbarca al summit della Nato di Madrid - con un corteo di auto al seguito che si perde all'orizzonte - e suona la carica a nome di tutti gli alleati. Gli Usa, nel quadro del nuovo modulo forze ...

Domani Biden in Medio Oriente per il primo tour da Presidente

Ma Israele spera che la visita segni anche l'inizio dei rapporti diplomatici tra il Paese e Riyadh I rapporti tra Stati Uniti e Palestina sono stati recentemente messi a dura prova dall'uccisione a ma ...

Biden va in Israele. E Tel Aviv sogna una Nato mediorientale

Al summit del Consiglio di cooperazione del Golfo possibili annunci di nuove forme di coordinamento militare in funzione anti iraniana. Ma c'è anche chi teme che un eccessivo isolamento possa rendere ...