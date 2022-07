Basket: Virtus Bologna, c’è il doppio colpo. Firmati Jordan Mickey e Ismael Bako (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Virtus Bologna annuncia, nel giro di poche decine di minuti, due colpi dei quali molto era già stato detto nelle settimane passate. Mentre sta sfuggendo di mano l’obiettivo Achille Polonara, sono in entrata Jordan Mickey e Ismael Bako, profili sostanzialmente voluti per l’Eurolega. Mickey, 28 anni, ala grande, dopo esperienze in NBA tra Boston Celtics e Miami Heat, ha trascorso in Russia gran parte del suo periodo europeo, con due annate al Khimki inframmezzate da un passaggio al Real Madrid nella stagione fermata dal Covid-19, quella 2019-2020. Giunto la scorsa stagione allo Zenit San Pietroburgo, se n’è andato una volta che la Russia ha mosso guerra all’Ucraina. 10 i punti di media in Eurolega, 15 in terra russa (VTB League). Basket femminile, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laannuncia, nel giro di poche decine di minuti, due colpi dei quali molto era già stato detto nelle settimane passate. Mentre sta sfuggendo di mano l’obiettivo Achille Polonara, sono in entrata, profili sostanzialmente voluti per l’Eurolega., 28 anni, ala grande, dopo esperienze in NBA tra Boston Celtics e Miami Heat, ha trascorso in Russia gran parte del suo periodo europeo, con due annate al Khimki inframmezzate da un passaggio al Real Madrid nella stagione fermata dal Covid-19, quella 2019-2020. Giunto la scorsa stagione allo Zenit San Pietroburgo, se n’è andato una volta che la Russia ha mosso guerra all’Ucraina. 10 i punti di media in Eurolega, 15 in terra russa (VTB League).femminile, ...

