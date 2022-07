750 chilometri per una Milano davvero a misura di bicicletta

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Era il 15 settembre 2021 quando una delegazione di Fratelli d’Italia, in piena campagna elettorale pre-comunali, ha finto di prendere a martellate il cordolo della tanto discussa corsia ciclabile di corso Buenos Aires, realizzata dopo il primo lockdown nel quadro di un nuovo piano – elogiato anche dalla stampa internazionale – per rendere il Comune più adatto ai mezzi a pedale e di micromobilità elettrica. Quella protesta è stata il culmine dei mal di pancia che le nuove “bike lane” urbane hanno provocato alla destra populista meneghina, che per mesi ha organizzato presidi e manifestazioni contro delle infrastrutture oggettivamente necessarie. Soprattutto lungo le principale arterie cittadine, come appunto corso Buenos Aires o viale Monza, corso Venezia e così via. I dati stanno confermando la natura pretestuosa della maggior parte delle proteste giunte da cittadini e politici, ...