Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere | tutti a processo A giudizio anche ex provveditore regionale del Dap

(Di martedì 12 luglio 2022) A otto mesi dalla richiesta di rinvio asono statirinviati ai 105 imputati, tra poliziotti penitenziari, funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e dell’azienda sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alleai danni dei detenuti avvenute neldi(Caserta) il 6 aprile 2020. La decisione è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare di, Pasquale D’Angelo, che ha rinviatoal dibattimento che inizierà il 7 novembre prossimo davanti alla Corte d’assise. Il 25 ottobre si terrà il ...

... che ha dimostrato di non essere presente all'interno del carceregiorno delle, mentre altri due imputati hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato, che sarà celebrato il 25 ottobre. I ...... funzionari del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e dell'azienda sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alleai danni dei detenuti avvenute... Confalonieri accusato di altre cinque violenze: resta in silenzio davanti al giudice Tra gli imputati ci sono agenti della polizia penitenziaria, funzionari del Dap e dell’azienda sanitaria locale, accusati a vario titolo di responsabilità in ordine alle violenze ai danni dei detenuti ...Caserta. Il gip di Santa Maria Capua Vetere Pasquale D'Angelo ha disposto il rinvio a giudizio per 105 imputati per le violenze sui detenuti nel carcere ...