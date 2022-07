Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “In fase di sviluppo nuovo missile killer di portaerei” (Di martedì 12 luglio 2022) “killer di portaerei”. Viene descritto così un missile balistico destinato alla Marina, lo ‘Zeemvik’, che la Russia afferma essere “in fase di sviluppo”. La notizia viene riportata dall’agenzia russa Tass. “Il missile balistico ipersonico ‘Zmeevik’ è in fase di sviluppo da molto tempo – ha detto una fonte militare all’agenzia – Sarà concepito per distruggere grandi bersagli di superficie, soprattutto portaerei”. Secondo le fonti, il missile avrebbe caratteristiche simili a quelle dei missili balistici cinesi Df-21D e Df-26, con una gittata fino a 4.000 chilometri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) “di”. Viene descritto così unbalistico destinato alla Marina, lo ‘Zeemvik’, che laafferma essere “indi”. La notizia viene riportata dall’agenzia russa Tass. “Ilbalistico ipersonico ‘Zmeevik’ è indida molto tempo – ha detto una fonte militare all’agenzia – Sarà concepito per distruggere grandi bersagli di superficie, soprattutto”. Secondo le fonti, ilavrebbe caratteristiche simili a quelle dei missili balistici cinesi Df-21D e Df-26, con una gittata fino a 4.000 chilometri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

