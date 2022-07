Trio Lopez-Marchesini-Solenghi: la loro storia e che fine hanno fatto (Di martedì 12 luglio 2022) Il Trio Lopez-Marchesini-Solenghi raggiunse uno dei suoi apici comici con la parodia degli sceneggiati storici della Rai dei “Promessi sposi”, andata in onda per cinque mercoledì consecutivi, nel 1990, su Rai Uno. Indimenticabili le performance di Anna Marchesini (1953-2016), la cui recente scomparsa ha profondamente commosso l’Italia. Ascolti record, nel 1990, per questa parodia irresistibile. Trio Lopez-Marchesini-Solenghi, la storia e lo scioglimento Prima dell’esordio, avvenuto nel 1982 con la trasmissione radiofonica Helzapoppin su Radio 2 (dal celebre musical del 1938 Hellzapoppin’ e dall’omonimo film del 1941 di Henry C. Potter), il Trio partecipa nel 1985 al varietà di Rai 2 Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Ilraggiunse uno dei suoi apici comici con la parodia degli sceneggiati storici della Rai dei “Promessi sposi”, andata in onda per cinque mercoledì consecutivi, nel 1990, su Rai Uno. Indimenticabili le performance di Anna(1953-2016), la cui recente scomparsa ha profondamente commosso l’Italia. Ascolti record, nel 1990, per questa parodia irresistibile., lae lo scioglimento Prima dell’esordio, avvenuto nel 1982 con la trasmissione radiofonica Helzapoppin su Radio 2 (dal celebre musical del 1938 Hellzapoppin’ e dall’omonimo film del 1941 di Henry C. Potter), ilpartecipa nel 1985 al varietà di Rai 2 Il ...

