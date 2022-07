Tramvia Fortezza – San Marco: al via cantieri in Piazza Libertà, i lavori previsti (Di martedì 12 luglio 2022) Dalla prossima settimana inizieranno le predisposizioni dei cantieri e le lavorazioni in Piazza della Libertà, viale Lavagnini, largo Martiri delle Foibe e i lavori di riqualificazione di viale Milton L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 luglio 2022) Dalla prossima settimana inizieranno le predisposizioni deie le lavorazioni indella, viale Lavagnini, largo Martiri delle Foibe e idi riqualificazione di viale Milton L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Tramvia Fortezza – San Marco: al via cantieri in Piazza Libertà, i lavori previsti - ferpress : #Firenze: prima riunione del coordinamento per i cantieri della #tramvia Fortezza-San Marco - venti4ore : Tramvia, prima riunione del coordinamento per i cantieri della linea Fortezza -