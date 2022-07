Roma, Roberto Gualtieri cerca scuse per il disastro: la "mano incendiaria" e i rom. Ma la procura... (Di martedì 12 luglio 2022) Il Campidoglio cerca la mano di un uomo per i roghi che stanno devastando la città. A sentire gli inquirenti è più facile che il sindaco Roberto Gualtieri trovi la zampa di un cinghiale. Perché se le voci sono quelle scettiche di chi indaga, non c'è regiacriminale.Omeglio: c'è forse qualche sciagurato, ma non un'organizzazione che complotta contro la città. Semmai una mano manca ed è proprio quella del sindaco. Che anziché aizzare contro il nemico invisibile in modalità fantasmi di Biden farebbe bene a far conoscere alla procura qualche dettaglio sulla deficitaria gestione del verde Romano. Perché su questo si sta pure indagando a piazzale Clodio dopo i roghi. Però il Pd ulula. E alla Camera ieri si è esibito in una richiesta di informativa al governo a cui si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Il Campidoglioladi un uomo per i roghi che stanno devastando la città. A sentire gli inquirenti è più facile che il sindacotrovi la zampa di un cinghiale. Perché se le voci sono quelle scettiche di chi indaga, non c'è regiacriminale.Omeglio: c'è forse qualche sciagurato, ma non un'organizzazione che complotta contro la città. Semmai unamanca ed è proprio quella del sindaco. Che anziché aizzare contro il nemico invisibile in modalità fantasmi di Biden farebbe bene a far conoscere allaqualche dettaglio sulla deficitaria gestione del verdeno. Perché su questo si sta pure indagando a piazzale Clodio dopo i roghi. Però il Pd ulula. E alla Camera ieri si è esibito in una richiesta di informativa al governo a cui si sono ...

Pubblicità

gualtierieurope : Dagli #incendi di questi giorni alla pulizia della città, dal #termovalorizzatore al futuro di #Roma: di questo e m… - SkyTG24 : Roberto Bolle and Friends: programma e cast delle tre date a Roma - DODO_from_roma : RT @mbartolotta63: Flavio Cattaneo 25 milioni Roberto Colaninno 25,8 milioni Riccardo Ruggiero 18 milioni Luigi Gubitosi 6,9 milioni Marco… - FrancesDiBi : RT @FlaviaFama82: #Roma mi unisco alla richiesta del Presidente Roberto Fico per chiedere #veritàegiustizia per #GiulioRegeni e #mariopacio… - FlaviaFama82 : #Roma mi unisco alla richiesta del Presidente Roberto Fico per chiedere #veritàegiustizia per #GiulioRegeni e… -