Roma, cliente di un ristorante è stato aggredito e derubato mentre cenava (Di martedì 12 luglio 2022) Un uomo è stato rapinato mentre si trovava al ristorante. È successo a Roma, dove un cliente era seduto al tavolo intento a cenare con altre tre persone quando improvvisamente è stato aggredito e derubato da un uomo con il volto coperto. L'episodio è avvenuto nella serata dello scorso 1 luglio in un ristorante di Viale Parioli e si è verificato in pochi secondi. Il rapinatore è riuscito, grazie ad una felpa con cappuccio e ad una mascherina, a rendersi completamente irriconoscibile. Ha compiuto il suo colpo in pochi istanti: si è avvicinato all'uomo, lo ha sorpreso alle spalle e lo ha aggredito. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, l'uomo aveva con sé un coltello che ha usato per minacciare la vittima.

