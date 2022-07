Pippo Franco ricoverato per un attacco ischemico. L’attore, che ha 81 anni, è in condizioni “discrete” (Di martedì 12 luglio 2022) E’ stato ricoverato nella notte, al Policlinico Gemelli di Roma, L’attore Pippo Franco, che ha 81 anni. Il ricovero è stato necessario in seguito a un attacco ischemico transitorio. Le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni. Pippo Franco è stato esponente di punta della compagnia che ha animato Il Bagaglino, teatro che ha cementato il sodalizio con Pingitore. Pippo Franco ha due figli: Simone e Gabriele. Proprio Gabriele negli ultimi tempi si è fatto notare nell’universo dei talent e dei reality show. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island. Nello scorso novembre, il comico aveva fatto parlare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) E’ statonella notte, al Policlinico Gemelli di Roma,, che ha 81. Il ricovero è stato necessario in seguito a untransitorio. Le suedi salute sono definitee comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni.è stato esponente di punta della compagnia che ha animato Il Bagaglino, teatro che ha cementato il sodalizio con Pingitore.ha due figli: Simone e Gabriele. Proprio Gabriele negli ultimi tempi si è fatto notare nell’universo dei talent e dei reality show. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island. Nello scorso novembre, il comico aveva fatto parlare ...

