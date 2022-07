PayPal, clienti sotto attacco: la truffa che sta spaventando tutti (Di martedì 12 luglio 2022) Occhio alle truffe per quanto riguarda i conti su PayPal, visto che sta circolando un messaggio piuttosto realistico che nasconde un virus Uno dei sistemi di pagamento più utilizzati, per le sue modalità rapide e semplici, in giro per il mondo è sicuramente PayPal. L’azienda ha sfruttato questa sorta di modello informatico per sostituire il L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Occhio alle truffe per quanto riguarda i conti su, visto che sta circolando un messaggio piuttosto realistico che nasconde un virus Uno dei sistemi di pagamento più utilizzati, per le sue modalità rapide e semplici, in giro per il mondo è sicuramente. L’azienda ha sfruttato questa sorta di modello informatico per sostituire il L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

tecnoandroidit : PayPal: nuove truffe rubano soldi e distruggono i clienti - PayPal è impenetrabile dal punto di vista della sicure… - undead_army_666 : @KHS9NE @Rikki6ixx @crypto_ita2 Quindi per evitare di perdere clienti deve per forza predisporti di altri metodi di… - SilvestriP : @AlessiaLautone A Milano c'è IT Taxi metodo di pagamento (carta di credito o PayPal) paga la corsa direttamente tra… -