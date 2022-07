LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ORO di Chiara Rebagliati nel tiro di campagna! Sofia Raffaeli insegue le finali nella ginnastica ritmica (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI World Games DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21.30 FLOORBALL – La Svezia si porta sul 4-1 con la Finlandia nel terzo periodo ed è sempre più vicina alla conquista dell’oro nel torneo maschile. 21.25 tiro DI CAMPAGNA – Risuona l’inno di Mameli per Chiara Rebagliati che ha trionfato nel ricurvo, ecco la cronaca: tiro con l’arco, World Games 2022: Chiara Rebagliati domina ed è medaglia d’oro con il ricurvo nel tiro di campagna! 21.20 FLOORBALL – Svezia avanti 3-1 con la Finlandia al termine del secondo periodo della finale per l’oro del torneo maschile. 21.15 HOCKEY IN ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21.30 FLOORBALL – La Svezia si porta sul 4-1 con la Finlandia nel terzo periodo ed è sempre più vicina alla conquista dell’oro nel torneo maschile. 21.25DI CAMPAGNA – Risuona l’inno di Mameli perche ha trionfato nel ricurvo, ecco la cronaca:con l’arco,domina ed è medaglia d’oro con il ricurvo neldi21.20 FLOORBALL – Svezia avanti 3-1 con la Finlandia al termine del secondo periodo della finale per l’oro del torneo maschile. 21.15 HOCKEY IN ...

