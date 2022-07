Koulibaly ora è un intrigo: il Napoli punta su Kim (Di martedì 12 luglio 2022) DIMARO FOLGARIDA - L'unica certezza è che Kalidou Koulibaly è candidato ai CafAwards 2022, gli oscar africani del calcio, nella categoria: Player of The Year. Giocatore dell'anno : complimenti. E per ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 luglio 2022) DIMARO FOLGARIDA - L'unica certezza è che Kalidouè candidato ai CafAwards 2022, gli oscar africani del calcio, nella categoria: Player of The Year. Giocatore dell'anno : complimenti. E per ...

Pubblicità

marcoconterio : ?? ? ? Giornata caldissima per il mercato della #Juventus. Confermato il contatto con l'entourage di Kalidou Kouliba… - _Morik92_ : Giornata a Milano per #Cherubini ora a cena con Fali #Ramadani, agente di #Koulibaly, #Milenkovic e anche di #Chiesa. - sportli26181512 : #Koulibaly ora è un intrigo: il #Napoli punta su Kim: Attesissimo l’arrivo di Kalidou nel ritiro a Dimaro però il C… - cescovenezia : @simshine95 @CucchiRiccardo beh, non l'unica. Il Napoli ha tenuto 10 anni Insigne, 12 Hamsik, 9 Mertens, 8 (per ora) Koulibaly... - Franciwinwar : @ildarion_1926 @pepeperepep Ma sarà sempre un passo indietro koulibaly è uno dei difensori più forti al mondo, ma o… -