Il ping pong e il calciobalilla sono come le slot machine?

CNA Turismo di Pesaro e Urbino punta il dito contro la determina dell'Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli, secondo la quale i titolari dei pubblici esercizi in cui sono presenti ping pong e calciobalilla sono costretti a produrre una documentazione specifica finalizzata ad attestare che i giochi in questione non permettano di ottenere vincite in denaro. Ebbene, secondo CNA Turismo si tratta di un adempimento in più di cui si fa fatica a capire l'utilità. Risulta poco comprensibile, in particolare, l'intento di perseguire i pubblici esercizi per l'impiego di tavoli da ping pong e calciobalilla, in modo particolare in un contesto storico come quello attuale caratterizzato dai rincari dell'energia e delle materie ...

