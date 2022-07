Il giorno in cui non dovete partire: ecco la data da evitare (assolutamente) per le ferie, cosa si rischia (Di martedì 12 luglio 2022) Fate molta attenzione nella scelta del giorno per partire per le vacanze. Il prossimo 17 luglio è stato confermato uno sciopero dalle 14 alle 18 da parte delle compagnie Easyjet, Volotea, Ryanair e le controllate Malata Air e Crewlink. A indire lo sciopero sono state le organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. Sono previste, sempre nella stessa fascia oraria e nella stessa data, alcuni scioperi del Centro di Controllo d'Area di Brindisi, dove sono previste tre distinte azioni di sciopero indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-Ta e Unica, Centro di Controllo d'Area di Milano indetto da Ugl-Ta e Unica, Centro di Controllo d'Area di Padova indetto da Unica, Centro di Controllo d'Area di Roma due distinte azioni di sciopero indette da Ugl-Ta / Unica, Aeroporto di Bologna tre distinte azioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Fate molta attenzione nella scelta delperper le vacanze. Il prossimo 17 luglio è stato confermato uno sciopero dalle 14 alle 18 da parte delle compagnie Easyjet, Volotea, Ryanair e le controllate Malata Air e Crewlink. A indire lo sciopero sono state le organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica. Sono previste, sempre nella stessa fascia oraria e nella stessa, alcuni scioperi del Centro di Controllo d'Area di Brindisi, dove sono previste tre distinte azioni di sciopero indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-Ta e Unica, Centro di Controllo d'Area di Milano indetto da Ugl-Ta e Unica, Centro di Controllo d'Area di Padova indetto da Unica, Centro di Controllo d'Area di Roma due distinte azioni di sciopero indette da Ugl-Ta / Unica, Aeroporto di Bologna tre distinte azioni ...

