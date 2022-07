Fogna a cielo aperto in via Pietro Novelli, zanzare e blatte invadono case e negozi (Di martedì 12 luglio 2022) Una vera e propria Fogna a cielo aperto è presente da qualche giorno in via Pietro Novelli, a Monreale. A causare la fuoriuscita di liquami è un tubo rotto che proviene da una palazzina di via Pietro Novelli all’altezza di Porta Verghe. Sono forti le proteste dei residenti delle abitazioni vicine e delle attività commerciali, (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 12 luglio 2022) Una vera e propriaè presente da qualche giorno in via, a Monreale. A causare la fuoriuscita di liquami è un tubo rotto che proviene da una palazzina di viaall’altezza di Porta Verghe. Sono forti le proteste dei residenti delle abitazioni vicine e delle attività commerciali, (Monrealelive.it)

