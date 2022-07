Elon Musk vs Twitter, la guerra è appena agli inizi: la richiesta di fine accordo non è valida (Di martedì 12 luglio 2022) Non si raffredda la ‘guerra’ tra giganti: Elon Musk vs Twitter. Dopo la decisione dell’Amministratore di Tesla di rinunciare all’acquisto del Social Network emergono dei cavilli contrattuali che potrebbero portare la faccenda come minimo in Tribunale. Una storia di interessi, tanti soldi e sicuramente strategie sconosciute e incomprensibili ai più. Dopo l’annuncio dello scorso aprile di voler acquistare Twitter, Elon Musk ha battuto in ritirata. I motivi della retrocessione rispetto alla sua decisione hanno causato effetti da ogni punto di vista e questa ‘lotta’ tra colossi sembra essere ben lontana dalla conclusione. @Credits AnsaSecondo quanto si apprende dalle ultime informazioni, la richiesta di Elon Musk di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 luglio 2022) Non si raffredda la ‘’ tra giganti:vs. Dopo la decisione dell’Amministratore di Tesla di rinunciare all’acquisto del Social Network emergono dei cavilli contrattuali che potrebbero portare la faccenda come minimo in Tribunale. Una storia di interessi, tanti soldi e sicuramente strategie sconosciute e incomprensibili ai più. Dopo l’annuncio dello scorso aprile di voler acquistareha battuto in ritirata. I motivi della retrocessione rispetto alla sua decisione hanno causato effetti da ogni punto di vista e questa ‘lotta’ tra colossi sembra essere ben lontana dalla conclusione. @Credits AnsaSecondo quanto si apprende dalle ultime informazioni, ladidi ...

