Ecco il piano di razionamenti energetici per un inverno "delicato" (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri mattina il metano ha smesso di circolare. Il NordStream 1 ha smesso di pompare gas verso l’Europa. È l’avvertimento di Putin portato a compimento. Dopo il taglio delle forniture del 15 per cento a giugno, ieri Gazprom ha annunciato che garantirà a Eni 21 milioni di metri cubi di gas alla giornata, invece dei 32 degli ultimi giorni. È questa la situazione italiana. Una novità che, secondo il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, non è destinata a mettere in ginocchio il paese. Gli accordi già stipulati dal governo con Algeria, Angola, Qatar e Azerbaijan, insieme a quelli probabili futuri con Mozambico, Egitto e Israele, mettono l’Italia in una condizione di relativa sicurezza. È però necessario che vadano in porto i progetti sui nuovi rigassificatori – in modo da ricevere il gas liquefatto via nave – e sugli stoccaggi – per assicurarsi riserve adeguate. Se tutto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri mattina il metano ha smesso di circolare. Il NordStream 1 ha smesso di pompare gas verso l’Europa. È l’avvertimento di Putin portato a compimento. Dopo il taglio delle forniture del 15 per cento a giugno, ieri Gazprom ha annunciato che garantirà a Eni 21 milioni di metri cubi di gas alla giornata, invece dei 32 degli ultimi giorni. È questa la situazione italiana. Una novità che, secondo il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, non è destinata a mettere in ginocchio il paese. Gli accordi già stipulati dal governo con Algeria, Angola, Qatar e Azerbaijan, insieme a quelli probabili futuri con Mozambico, Egitto e Israele, mettono l’Italia in una condizione di relativa sicurezza. È però necessario che vadano in porto i progetti sui nuovi rigassificatori – in modo da ricevere il gas liquefatto via nave – e sugli stoccaggi – per assicurarsi riserve adeguate. Se tutto ...

