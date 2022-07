Draghi esclude un altro governo senza il M5S. “Rinvio alle camere? Chiedetelo a Mattarella” (Di martedì 12 luglio 2022) “Ho già detto che per me non c’è un governo senza M5s e non c’è un governo Draghi altro che l’attuale, questa è la situazione”. Così Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi con i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo aver incontrato i sindacati. Le ultime mosse del Movimento 5 Stelle hanno, infatti, destabilizzato l’equilibrio della maggioranza allargata. E ora, con il voto di fiducia al Senato sul dl Aiuti, gli scenari si fanno sempre più incerti. “Questa situazione di fibrillazione il governo l’ha affrontata abbastanza bene – ha spiegato -. Abbiamo fatto provvedimenti nei giorni scorsi, affronteremo i problemi dell’Ilva e prenderemo misure per tutelare il potere d’acquisto e delle imprese. Queste ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Ho già detto che per me non c’è unM5s e non c’è unche l’attuale, questa è la situazione”. Così Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi con i ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo aver incontrato i sindacati. Le ultime mosse del Movimento 5 Stelle hanno, infatti, destabilizzato l’equilibrio della maggioranza allargata. E ora, con il voto di fiducia al Senato sul dl Aiuti, gli scenari si fanno sempre più incerti. “Questa situazione di fibrillazione ill’ha affrontata abbastanza bene – ha spiegato -. Abbiamo fatto provvedimenti nei giorni scorsi, affronteremo i problemi dell’Ilva e prenderemo misure per tutelare il potere d’acquisto e delle imprese. Queste ...

Pubblicità

palermomaniait : Draghi esclude un bis: ''Per me non c'è un governo senza M5s'' *VIDEO* - - MediasetTgcom24 : Draghi esclude un bis: 'Non c'è governo senza M5s' #premier #mariodraghi #m5s #draghi - ultimora_pol : #Italia Mario #Draghi: 'Questo non esclude salari bassi, ma aiuta chi si trova sotto i minimi salariali.' @ultimora_pol - JosefSparrow : Crisi #Totti #Ilary, #Draghi salirà al #Colle da #Mattarella, non si esclude lo scioglimento delle Tv e dei settima… - Majden3 : RT @ultimenotizie: #Putin parteciperà al #G20. #Draghi aveva detto: 'Quanto alla presenza del presidente Putin al G20, il presidente indone… -