Atp Bastad 2022, Fognini entra come lucky loser al posto di Rinderknech: in campo oggi contro Baez (Di martedì 12 luglio 2022) Fabio Fognini sfiderà Sebastian Baez nel primo turno del torneo Atp Bastad 2022. Il taggiasco era stato eliminato all’ultimo turno di qualificazione ieri, ma è stato ripescato come lucky loser al posto di Arthur Rinderknech che si è cancellato. Al posto del francese, dunque, in campo il ligure che se la vedrà contro l’argentino: nessun precedente tra i due, appuntamento in Svezia come quarto match sul centrale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Fabiosfiderà Sebastiannel primo turno del torneo Atp. Il taggiasco era stato eliminato all’ultimo turno di qualificazione ieri, ma è stato ripescatoaldi Arthurche si è cancellato. Aldel francese, dunque, inil ligure che se la vedràl’argentino: nessun precedente tra i due, appuntamento in Sveziaquarto match sul cle. SportFace.

