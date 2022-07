“Vincerò un Mondiale”, Mancini è pronto a ripartire! La tentazione delle dimissioni, l’errore su Balotelli e il futuro (Di lunedì 11 luglio 2022) La delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar è ancora fortissima. La Nazionale italiana ha fallito un appuntamento importantissimo per la seconda volta consecutiva, ovviamente non sono state risparmiate le critiche nei confronti di calciatori e allenatore. Anche Roberto Mancini è stato messo in discussione, il Ct è stato vicino alle dimissioni come confermato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sulla tentazione di lasciare dopo aver vinto l’Europeo o dopo l’eliminazione dal Mondiale: “più la seconda volta: mi sono trovato in una situazione molto difficile. Un po’ ci ho pensato dopo Wembley, ma c’era il Mondiale a poco più di un anno”. Sulla mancata convocazione di Balotelli per le gare con Svizzera e Irlanda del Nord: “prima di giocare con ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) La delusione della mancata qualificazione alin Qatar è ancora fortissima. La Nazionale italiana ha fallito un appuntamento importantissimo per la seconda volta consecutiva, ovviamente non sono state risparmiate le critiche nei confronti di calciatori e allenatore. Anche Robertoè stato messo in discussione, il Ct è stato vicino allecome confermato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sulladi lasciare dopo aver vinto l’Europeo o dopo l’eliminazione dal: “più la seconda volta: mi sono trovato in una situazione molto difficile. Un po’ ci ho pensato dopo Wembley, ma c’era ila poco più di un anno”. Sulla mancata convocazione diper le gare con Svizzera e Irlanda del Nord: “prima di giocare con ...

