Uno schiaffo in faccia di antica origine e scarso riferimento diplomatico (Di lunedì 11 luglio 2022) La parabola di Cesare Battisti e i retroscena della cattura degli ex terroristi italiani riparati a Parigi. All’alba del 28 aprile 2021, la magistratura francese dà corso alle richieste di estradizione della magistratura italiana – di fatto rimaste lettera morta per oltre trent’anni – nei confronti di ex appartenenti alle sigle del terrorismo rosso italiano condannati in via definitiva a pene detentive. A Parigi, vengono per questo arrestati Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi (tutti ex militanti della Brigate Rosse), Giorgio Pietrostefani, ex di Lotta Continua condannato come mandante dell’omicidio Calabresi, e Narciso Manenti, dei Nuclei Armati contro il Potere Territoriale. Ventiquattro ore dopo, si costituiscono Luigi Bergamin, ex esponente dei Proletari Armati per il Comunismo, e Raffaele Ventura, ex militante delle Formazioni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) La parabola di Cesare Battisti e i retroscena della cattura degli ex terroristi italiani riparati a Parigi. All’alba del 28 aprile 2021, la magistratura francese dà corso alle richieste di estradizione della magistratura italiana – di fatto rimaste lettera morta per oltre trent’anni – nei confronti di ex appartenenti alle sigle del terrorismo rosso italiano condannati in via definitiva a pene detentive. A Parigi, vengono per questo arrestati Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi (tutti ex militanti della Brigate Rosse), Giorgio Pietrostefani, ex di Lotta Continua condannato come mandante dell’omicidio Calabresi, e Narciso Manenti, dei Nuclei Armati contro il Potere Territoriale. Ventiquattro ore dopo, si costituiscono Luigi Bergamin, ex esponente dei Proletari Armati per il Comunismo, e Raffaele Ventura, ex militante delle Formazioni ...

