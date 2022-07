Sull'Italia caldo sopportabile ancora per un paio di giorni. Poi da giovedì... (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Sull'Italia la pressione è in aumento e i venti tendono quasi ovunque a indebolirsi. La giornata di oggi sarà all'insegna del tempo stabile con temperature in aumento Sulle regioni centro settentrionali, ma con un caldo ancora sopportabile. Per le prossime ore - affermano i meteorologi Meteo Expert - non sono attesi cambiamenti di rilievo: i venti si indeboliranno anche al Sud, mentre le temperature oscilleranno su valori non troppo lontani dalle medie. Da segnalare lo sviluppo nel pomeriggio di qualche temporale di calore Sulle aree montuose, specie lungo la dorsale appenninica nella giornata di domani. Calura di nuovo in intensificazione da giovedì. OGGI. In tutta l'Italia tempo generalmente soleggiato. Nel corso della ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI -la pressione è in aumento e i venti tendono quasi ovunque a indebolirsi. La giornata di oggi sarà all'insegna del tempo stabile con temperature in aumentoe regioni centro settentrionali, ma con un. Per le prossime ore - affermano i meteorologi Meteo Expert - non sono attesi cambiamenti di rilievo: i venti si indeboliranno anche al Sud, mentre le temperature oscilleranno su valori non troppo lontani dalle medie. Da segnalare lo sviluppo nel pomeriggio di qualche temporale di caloree aree montuose, specie lungo la dorsale appenninica nella giornata di domani. Calura di nuovo in intensificazione da. OGGI. In tutta l'tempo generalmente soleggiato. Nel corso della ...

