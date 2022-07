Palma Campania | il crollo di una giostra semina il panico | ' Un miracolo che non ci siano vittime'

(Di lunedì 11 luglio 2022) A, in provincia di Napoli, il cedimento di unaha provocato minuti di paura e una decina di feriti lievi in un'area parcheggio dove erano state allestite delle zone di gioco. ...

Paura al luna park di, provincia di Napoli , dove nella giornata di domenica 10 luglio 2022 si è verificato un terribile incidente. Una giostra è crollata durante una corsa: a bordo c'erano numerose persone,..., una giostra ha ceduto provocando una decina di feriti lievi. Improvviso cedimento per una giostra a, in provincia di Napoli . Fortunatamente non risultano vittime dal ...Paura a Palma Campania (Napoli), in via Querce, per il crollo di una giostra. La nota attrazione, quella con i seggiolini volanti legati da corde di acciaio, è venuta giù nel tardo pomeriggio con nume ...I feriti sono tutti adulti tranne una bambina di 12 anni portata all'ospedale Santobono di Napoli. Molti sono stati medicati sul posto, altri sono stati condotti negli ospedali della zona ...