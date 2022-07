(Di lunedì 11 luglio 2022) Nessuna cifra porterà indietroMonteiro, il 21enne massacrato di botte la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, nella zona della movida. Nessunbasterà mai alla famiglia del ragazzo, a quello che come tutti aveva dei sogni. E che in pochissimi istanti, calcio dopo calcio, èucciso: la sua vita è stata spezzata, così come tutti i suoi desideri. Eppure ora, a questo si aggiunge la ‘beffa’ perché se da una parte iuna settimana fastati condannati all’ergastolo, Mario Pincarelli a 21 anni di reclusione e Francesco Belleggia a 24, dall’altra la famiglia dirischia di non vedere mai i 550diche la Corte d’Assise di Frosinone ha ...

repubblica : Omicidio Willy Monteiro, il giudice stabilisce un risarcimento di 500 mila euro, ma i condannati risultano nullaten… - Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - CorriereCitta : Omicidio Willy e il risarcimento di 550 mila euro: i fratelli Bianchi sono nullatenenti, pagherà lo Stato? - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: La stessa situazione potrebbe replicarsi per gli altri due condannati: «Non risultano avere nulla. Sarebbe difficile capire a… -

L'accusa per i due imputati fu di tentato, porto abusivo di armi e lesioni. Motivo della ... per ciascun caso di violenza, di Daspoche troncano la vita sociale dei responsabili delle ...A pochi giorni dalla condanna all'ergastolo dei Fratelli Bianchi, un giorno in pretura ha ripercorso il processo dell'diMonteiro. Sono passati pochi giorni dall'processo per l'diMonteiro Duarte che ha portato alla condanna di Gabriele e Marco Bianchi , Mario Pincarelli e Francesco ...Dopo aver perso un figlio in quel modo così brutale, deve essere l'ultimo dei loro pensieri, ma tra i risvolti della sentenza dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte potrebbe esserci anche una beffa: ...I fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono stati condannati a risarcire di 550mila euro i genitori e la sorella di Willy ...