Manchester United, clamorsa idea a centrocampo: contatti presi per Kanté (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Manchester United ha una clamorosa idea per il proprio centrocampo: avviati i contatti per l'acquisto di N'Golo Kanté Secondo quanto riferisce il Daily Express, il Manchester United avrebbe avviato i contatti con l'entourage di N'Golo Kanté per parlare di un eventuale passaggio del francese alla corte di Ten Hag. Nonostante un'apertura del giocatore, rimane l'ostacolo maggiore: la valutazione del cartellino da parte del Chelsea. I londinesi difficilmente si priveranno di uno dei loro leader per meno di 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

