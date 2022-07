Lutto alla Rai, addio a una delle figure migliori della televisione (Di lunedì 11 luglio 2022) Se ne è andato un grande simbolo della storia del piccolo schermo, soprattutto per quanto riguarda la ormai lunga storia della Rai, la rete pubblica che ha cresciuto generazioni con innumerevoli programmi televisivi, dai più leggeri ai più educativi. Dobbiamo a lui molti di questi, senza neanche saperlo. Angelo Guglielmi è venuto a mancare oggi. È stato il direttore di Rai 3 e non solo. Angelo Guglielmi era un acclamato e rinomato critico letterario, giornalista e saggista di enorme cultura. La stessa che gli ha permesso di puntare su grandi conduttori e vincenti format grazie ai quali la televisione pian piano si è evoluta in molte nuove chiavi. Oggi quel mondo lo sta piangendo a gran voce. Rai, addio a Angelo Guglielmi Angelo Guglielmi era nato ad Arona (Novara) il 2 aprile del 1929 e si è spento per ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 11 luglio 2022) Se ne è andato un grande simbolostoria del piccolo schermo, soprattutto per quanto riguarda la ormai lunga storiaRai, la rete pubblica che ha cresciuto generazioni con innumerevoli programmi televisivi, dai più leggeri ai più educativi. Dobbiamo a lui molti di questi, senza neanche saperlo. Angelo Guglielmi è venuto a mancare oggi. È stato il direttore di Rai 3 e non solo. Angelo Guglielmi era un acclamato e rinomato critico letterario, giornalista e saggista di enorme cultura. La stessa che gli ha permesso di puntare su grandi conduttori e vincenti format grazie ai quali lapian piano si è evoluta in molte nuove chiavi. Oggi quel mondo lo sta piangendo a gran voce. Rai,a Angelo Guglielmi Angelo Guglielmi era nato ad Arona (Novara) il 2 aprile del 1929 e si è spento per ...

Pubblicità

romaebraica : La morte di Donato Di Veroli, l'ultimo degli ebrei romani sopravvissuti alla Shoah è un grande lutto per la nostra… - etherealfr0st : // Proprio ieri avevo in mente la scena del lutto di Tsaritsa alla notizia della morte di Signora, questa è premonizione - palermo24h : Lutto nel mondo dell’istruzione: è morto Luciano Nicastro, fu docente alla Lumsa di Caltanissetta - _Lucio_02 : #Wimbeldon2022 io mi chiedo come mai quest'anno la #Golarsa non abbia accennato alla sconfitta con la Evert a Wimbl… - XxviiEmma : ok partita finita agnese non è entrata ritorno alla mia alexia era lutto -