LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili nuovamente impegnati nello speed skating. Al via le eliminatorie di paracadutismo (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:52 Start alle 15.00 con le fasi preliminari del pattinaggio velocità su strada. Asja Varani andrà alla ricerca di un altro risultato importante nel giro donne. Poco più tardi sarà il turno di Duccio Marsili nella medesima disciplina. 14:47 L’Italia occupa la sesta piazza nel medagliere con 5 ori, 8 argenti, e 9 bronzi. La delegazione azzurra sta tenendo brillantemente a debita distanza gli Stati Uniti nella lotta alla vetta del medagliere storico. 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della quarta giornata dei World Games 2022. Si comincia tra poco meno di venti minuti con le qualificazioni del giro di pista nello speed ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:52 Start alle 15.00 con le fasi preliminari del pattinaggio velocità su strada. Asjaandrà alla ricerca di un altro risultato importante nel giro donne. Poco più tardi sarà il turno di Duccionella medesima disciplina. 14:47 L’Italia occupa la sesta piazza nel medagliere con 5 ori, 8 argenti, e 9 bronzi. La delegazione azzurra sta tenendo brillantemente a debita distanza gli Stati Uniti nella lotta alla vetta del medagliere storico. 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta della quarta giornata dei. Si comincia tra poco meno di venti minuti con le qualificazioni del giro di pista...

