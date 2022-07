Lazio, Lazzari: “C’è entusiasmo. Con Sarri ci toglieremo grandi soddisfazioni” (Di lunedì 11 luglio 2022) Manuel Lazzari ha parlato dei primi giorni di ritiro a Lazio Style Radio, svelando gli obiettivi della prossima stagione: “Non siamo stanchi, dobbiamo continuare a lavorare così. L’amichevole di ieri è servita per prendere un po’ di feeling con il campo. Oggi il mister ci ha concesso mezza giornata libera, ma da domani ricominceremo con doppie sedute di allenamento. Sono carico per questo ritiro, è stancante ma serve per mettere motore nelle game. Ho imparato un ruolo nuovo, posso attaccare, difendere e fare qualsiasi cosa. Devo migliorare nella fase difensiva, ma giocare contro attaccanti come Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni è normale che uno migliori. Non mi vedo molto nel tridente, sono meglio quando parto da dietro in velocità o faccio l’uno due, spalle alla porta non è il mio calcio. Sono contento di fare il terzino e va bene così”. Poi ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Manuelha parlato dei primi giorni di ritiro aStyle Radio, svelando gli obiettivi della prossima stagione: “Non siamo stanchi, dobbiamo continuare a lavorare così. L’amichevole di ieri è servita per prendere un po’ di feeling con il campo. Oggi il mister ci ha concesso mezza giornata libera, ma da domani ricominceremo con doppie sedute di allenamento. Sono carico per questo ritiro, è stancante ma serve per mettere motore nelle game. Ho imparato un ruolo nuovo, posso attaccare, difendere e fare qualsiasi cosa. Devo migliorare nella fase difensiva, ma giocare contro attaccanti come Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni è normale che uno migliori. Non mi vedo molto nel tridente, sono meglio quando parto da dietro in velocità o faccio l’uno due, spalle alla porta non è il mio calcio. Sono contento di fare il terzino e va bene così”. Poi ha ...

