Ilary Blasi e Francesco Totti si separano dopo 17 anni di matrimonio

(Di lunedì 11 luglio 2022) La crisi fraera già nell’aria da alcuni mesi, per via delle indiscrezioni mediatiche rapidamente circolate sul web, ma la coppia aveva sempre smentito i rumors sulla sua presunta separazione. Ora, però, è arrivata la conferma della chiusura formale tra l’ex calciatore della Roma e la showgirl: alle 19 dell’11 luglio è atteso un comunicato congiunto, che renderà ufficiale la fine del rapporto, come fa sapere Il Corriere della Sera. I due si erano sposati il 19 giugno 2005, con una cerimonia trasmessa in diretta da Sky, di cui tutti i proventi per i diritti televisivi erano stati devoluti in beneficenza. A distanza di 17, una delle coppie storiche e più amate del mondo dello spettacolo italiano (alcuni la definiscono, infatti, la coppia reale d’Italia) ha deciso di ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - MaleficoRojo : #Totti si separa da Ilary #Blasi, evidentemente è diventato intollerante alla plastica. - andlazz : Ilary Blasi e Francesco Totti, l'amore è finito davvero: si separano con un comunicato ufficiale -

