Covid-19, In arrivo la quarta dose per over 60 e fragili (Di lunedì 11 luglio 2022) Muta rapidamente il quadro delle infezioni e delle re-infezioni da Covid-19 in Italia. Secondo i dati delle ultime ore diffusi dal bollettino del Ministero della Salute, si parla di 79.920 nuovi casi di contagio in 24 ore e 44 morti. Il tasso di positività, stando agli ultimissimi dati, dunque, si attesta al 26,3%. Ma che cosa significa questo per la nostra penisola? Da settimane il numero dei contagi è tornato a crescere ed è oramai palese l’altissima contagiosità di Omicron e di tutte le sue molteplici sotto-varianti, come BA.1/2/5 ed altre. Gli italiani – è innegabile – hanno paura che si possa fare un ulteriore passo indietro e che il Governo possa tornare ad imporre nuove restrizioni. AnsaLe regioni si stanno preparando alla riapertura degli hub vaccinali, pronti a ripartire con una nuova fase di somministrazioni dei vaccini anti ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 11 luglio 2022) Muta rapidamente il quadro delle infezioni e delle re-infezioni da-19 in Italia. Secondo i dati delle ultime ore diffusi dal bollettino del Ministero della Salute, si parla di 79.920 nuovi casi di contagio in 24 ore e 44 morti. Il tasso di positività, stando agli ultimissimi dati, dunque, si attesta al 26,3%. Ma che cosa significa questo per la nostra penisola? Da settimane il numero dei contagi è tornato a crescere ed è oramai palese l’altissima contagiosità di Omicron e di tutte le sue molteplici sotto-varianti, come BA.1/2/5 ed altre. Gli italiani – è innegabile – hanno paura che si possa fare un ulteriore passo indietro e che il Gno possa tornare ad imporre nuove restrizioni. AnsaLe regioni si stanno preparando alla riapertura degli hub vaccinali, pronti a ripartire con una nuova fase di somministrazioni dei vaccini anti ...

