Cannabis: Giovani Fdi, 'Santori si dimetta da Consiglio comunale' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "È gravissimo che Mattia Santori delle Sardine, rappresentante delle Istituzioni, delegato alle politiche Giovanili a Bologna, sieda ancora in Consiglio dopo aver dichiarato di farsi le canne abitualmente da quando ha 18 anni e di coltivare marijuana dentro casa sua. Gioventù nazionale, come sostenuto anche da Fdi, chiede le dimissioni immediate di Santori dal Comune". Lo affermano Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale, movimento Giovanile di Fratelli d'Italia, e Stefano Cavedagna, portavoce nazionale di Gioventù nazionale e consigliere comunale per Fdi a Bologna. "Ha persino sostenuto -aggiungono- che la destra rappresenta la criminalità organizzata. Che la Cannabis avesse effetti gravi sul cervello ce ne eravamo accorti da tempo ..."

