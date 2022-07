Binotto oltre la paura: 'Siamo stati i più forti' - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 11 luglio 2022) Carlos Sainz esce dell'abitacolo sfiorato dalle fiamme: l'auto in discesa non si fermava, lo spagnolo ha rischiato di Leo Turrini Anche lui nel finale non riusciva a tenere gli occhi sul monitor…... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Carlos Sainz esce dell'abitacolo sfiorato dalle fiamme: l'auto in discesa non si fermava, lo spagnolo ha rischiato di Leo Turrini Anche lui nel finale non riusciva a tenere gli occhi sul monitor…...

Pubblicità

Angelo2al : Vincere in quelle condizioni non è stato facile!! Oltre la macchina, e le gomme fategli una statua a questo ragazzo… - Guisaltato : @EraMinoErraiola Solo ieri leggevo che oltre a binotto e sainz anche la SMM non ha 'rispetto' per LeClerc - SamueleEsse : @samu41cazzo Oltre il fatto che più di una volta ha disobbedito E poi tanto sei solo stupido, a cosa è servito att… - antonio_bonini : Chissà cosa avrebbe fatto Enzo Ferrari per chiarire la situazione, oltre a esonerare Binotto? #Sainz ?? #Leclerc - Danielestark_ : orgoglioso di #Ferrari che sta lasciando lotta tra i piloti, anziché lo schifo politico che da sempre assistiamo ne… -