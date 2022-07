Belen Rodriguez rivela il motivo della sua assenza dai social: “Niente di tutte le cavolate che hanno scritto” (Di lunedì 11 luglio 2022) Belen Rodriguez ha rivelato il motivo della sua assenza da Instagram (i suoi tanti follower se n’erano accorti, cì). La modella argentina, sempre attivissima sui social, non pubblicava stories da dieci giorni, allarmando i fan e alimentando le narrative di una presunta, nuova crisi con Stefano De Martino, poi smentita dallo stesso conduttore. Circa un’ora fa la showgirl, a Milano per le registrazioni della nuova edizione di “Tu Si Que Vales”, ha raccontato il perché della sua ‘latitanza’: “Ho avuto il Covid, per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. – ha spiegato– Sono sana e salva, ma è stato pesante; devo dire che me lo sono preso proprio brutto”. Dopo aver confessato il motivo del suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)hato ilsuada Instagram (i suoi tanti follower se n’erano accorti, cì). La moargentina, sempre attivissima sui, non pubblicava stories da dieci giorni, allarmando i fan e alimentando le narrative di una presunta, nuova crisi con Stefano De Martino, poi smentita dallo stesso conduttore. Circa un’ora fa la showgirl, a Milano per le registrazioninuova edizione di “Tu Si Que Vales”, ha raccontato il perchésua ‘latitanza’: “Ho avuto il Covid, per questo sono sparita da Instagram per qualche giorno. – ha spiegato– Sono sana e salva, ma è stato pesante; devo dire che me lo sono preso proprio brutto”. Dopo aver confessato ildel suo ...

