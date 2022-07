Aria di crisi sul governo | Draghi al Colle da Mattarella

Pubblicità

leonemaschio : “Non votiamo, uscite tutti fuori” Senato, sta andando in onda una nuova farsa dei Cinquestelle. Aria di rivolta: cr… - MilanoFinanza : Decreto aiuti, Tajani (Fi): c’è aria di crisi di governo - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Governo, il premier Draghi al Quirinale da Mattarella: aria di crisi - Affaritaliani : Governo, il premier Draghi al Quirinale da Mattarella: aria di crisi - ValeDelloRusso : RT @righettiisabell: #Draghi Al Quirinale da #Mattarella. Aria di crisi? -

Milano Finanza

Dopo le tensioni degli ultimi giorni e la mancata partecipazione al voto finale del Dl aiuti, il premier sale al ...di governo C'è di peggio: Totti e Ilary si separano. E stasera è previsto pure l'annuncio ufficiale. Fatto già nell'(con nuova presunta fiamma per il Capitano), ma difficile da superare. E ... Decreto aiuti, Tajani (Fi): c’è aria di crisi di governo Il M5s non ha partecipato al voto sul dl aiuti, dopo aver votato la scrosa settimana la fiducia sul provvedimento. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' giunto al Quirinale per un colloquio con ...Le voci si sono rincorse per mesi, ma le smentite avevano messo a tacere tutto. Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava che non ci fosse nessuna crisi. Ma ora Dagospia torna sulla questione ...